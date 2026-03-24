Рубль заметно дорожает к юаню в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром во вторник рубль дорожает к юаню в условиях повышенного спроса на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. По расписанию ФНС 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

За первую минуту торгов юань подешевел на 18,5 копейки, до 11,7255 рубля. При этом юань оказался на 14,54 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Рубль на торгах во вторник может продолжить отыгрывать потери предыдущей недели, что приведет к закреплению курса пары юань/рубль в диапазоне 11,5-12 рублей за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

Несмотря на паузу в продажах валюты по бюджетному правилу, ситуация с валютной ликвидностью продолжит улучшаться, чему будет способствовать рост предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (30 марта), отмечает эксперт.

"По нашим оценкам, объем отчислений со стороны крупнейших нефтегазовых компаний в марте за счет выплаты НДД может превысить аналогичные показатели января и февраля в 1,6 раза, что приведет к повышенному предложению валюты и может компенсировать снижение предложения валюты в рамках бюджетного правила, - пишет Зварич. - Учитывая это, ожидаем стабилизации китайской валюты в обозначенном диапазоне как минимум до конца марта".

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после резкого падения накануне, когда эталонные сорта WTI и Brent подешевели на 10,3% и 10,9% соответственно.

К 10:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,52%, до $102,45 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,48%, до $90,32 за баррель.

Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры. Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

В понедельник через Ормузский пролив прошли два индийских танкера с сжиженным углеводородным газом. По данным LSEG, они загрузились в Кувейте и ОАЭ.

