Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,1%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - коррекционного роста мировых фондовых площадок и котировок нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется у $103 за баррель) при снижении цен на металлы в условиях противоречивых заявлений сторон конфликта на Ближнем Востоке.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2836,19 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 1091,23 пункта; лидируют в росте котировки "Группы компаний ПИК" (+2%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Полюса" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), но просели бумаги "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -1,5% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 марта, составляет 81,8763 рубля (-2,12 рубля).

