РФ в 2025 году увеличила производство товарной аквакультуры на 3% до 393,3 тыс. т

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Производство товарной аквакультуры в РФ 2025 году составило 393,3 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2024 году (380,6 тыс. тонн). Об этом сообщается в презентации Росрыболовства, представленной на заседании общественного совета при ведомстве во вторник.

"По итогам прошлого года наблюдается рост порядка 3%. Несколько ниже, чем мы ожидали – 4-4,5%. Но данные будут уточняться", - заявил на заседании начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич.

По его словам, в последние годы производство товарной аквакультуры растет. "Но мы вышли на объем порядка 400 тыс. тонн. Максимальный показатель – 402 тыс. тонн был несколько лет назад (в 2023 году - ИФ), - сказал он. - Видим, что начали движение вокруг этого показателя. Рынок же, как мы оцениваем, позволяет производить больше".

Как отметил Михалевич, отрасль "упирается" в производство кормов и посадочного материала. Показатели в этой сфере растут, но, к примеру, "в форелеводстве в последние годы наблюдаются высокие отходы".

Глава управления напомнил, что в соответствии со стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года производство аквакультуры к этому сроку должно достичь 600 тыс. тонн. "Если мы сейчас производим по около 400 тыс. тонн, то надо что-то перестраивать. Думаю, нам нужно выявить причины, которые не позволяют двигаться дальше", - считает Михалевич.