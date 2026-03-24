РФ в 2025 году увеличила производство товарной аквакультуры на 3% до 393,3 тыс. т

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Производство товарной аквакультуры в РФ 2025 году составило 393,3 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2024 году (380,6 тыс. тонн). Об этом сообщается в презентации Росрыболовства, представленной на заседании общественного совета при ведомстве во вторник.

"По итогам прошлого года наблюдается рост порядка 3%. Несколько ниже, чем мы ожидали – 4-4,5%. Но данные будут уточняться", - заявил на заседании начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич.

По его словам, в последние годы производство товарной аквакультуры растет. "Но мы вышли на объем порядка 400 тыс. тонн. Максимальный показатель – 402 тыс. тонн был несколько лет назад (в 2023 году - ИФ), - сказал он. - Видим, что начали движение вокруг этого показателя. Рынок же, как мы оцениваем, позволяет производить больше".

Как отметил Михалевич, отрасль "упирается" в производство кормов и посадочного материала. Показатели в этой сфере растут, но, к примеру, "в форелеводстве в последние годы наблюдаются высокие отходы".

Глава управления напомнил, что в соответствии со стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года производство аквакультуры к этому сроку должно достичь 600 тыс. тонн. "Если мы сейчас производим по около 400 тыс. тонн, то надо что-то перестраивать. Думаю, нам нужно выявить причины, которые не позволяют двигаться дальше", - считает Михалевич.

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

 Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля

Brent подорожала до $103,78 за баррель

ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

 США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8774 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1021 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
