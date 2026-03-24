Потенциал экспорта кондитерских изделий из РФ к 2030 г. оценивается в $2,8 млрд

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Потенциал экспорта кондитерских изделий из РФ к 2030 году оценивается в $2,8 млрд, сообщается в презентации федерального центра "Агроэкспорт" на бизнес-форуме "Конфекс. Кондитерская экспертиза".

В частности, потенциал экспорта шоколадных изделий - $1,6 млрд, мучных - $848 млн, сахаристых - $336 млн.

Перспективными направлениями экспорта в центре назвали страны ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Грузия), а также Китай, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Монголию, Филиппины и др.

Согласно презентации, в 2025 году РФ экспортировала кондитерских изделий на $2,03 млрд. По сравнению с 2020 годом ($1,4 млрд) поставки выросли в полтора раза. Наибольшим спросом за рубежом пользовались шоколадные изделия, выручка от экспорта которых составила $985 млн, что на 16% больше, чем в 2024 году ($847 млн). Экспорт мучных изделий вырос на 11%, до $788 млн с $710 млн годом ранее, сахаристых - на 13%, до $258 млн с $229 млн соответственно.

В прошлом году на долю шоколадных изделий пришлось 48% сладкого экспорта, мучных - 39%, сахаристых - 13%. Причем по сравнению с 2020 годом доля сахаристых не изменилась, шоколадных снизилась на 6 п.п., мучных выросла на такой же показатель.

Производство кондитерских изделий в РФ в 2025 году снизилось до 4,1 млн тонн с 4,3 млн тонн в 2024 году. В том числе было выработано 2,13 млн тонн мучных изделий (2,17 млн тонн в 2024 году), 1,23 млн тонн шоколадных (1,33 млн тонн), 706 тыс. тонн сахаристых (816 тыс. тонн).