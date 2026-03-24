Промышленный PMI в еврозоне в марте обновил максимум за 45 месяцев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для обрабатывающей промышленности еврозоны в марте повысился до максимальных за 45 месяцев 51,4 пункта с 50,8 пункта в феврале, по предварительной оценке S&P Global.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали 49,4 пункта. Уровень в 50 пунктов отделяет рост деловой активности от спада.

Объем новых заказов в этом месяце продолжил увеличиваться, а закупочная активность промышленных предприятий вернулась к росту после 44 месяцев спада, говорится в отчете S&P Global.

Сроки получения поставок в марте увеличились максимально с августа 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

PMI для сферы услуг в этом месяце упал до минимальных с мая прошлого года 50,1 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал 51,1 пункта.

Сводный индекс также обновил минимум за 10 месяцев, составив 50,5 пункта по сравнению с 51,9 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали 51 пункт.

Уверенность бизнеса в марте упала максимально с начала 2022 года и оказалась на самом низком уровне почти за год.

PMI еврозона S&P Global
Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля

Brent подорожала до $103,78 за баррель

ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану
