Промышленный PMI в еврозоне в марте обновил максимум за 45 месяцев

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для обрабатывающей промышленности еврозоны в марте повысился до максимальных за 45 месяцев 51,4 пункта с 50,8 пункта в феврале, по предварительной оценке S&P Global.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали 49,4 пункта. Уровень в 50 пунктов отделяет рост деловой активности от спада.

Объем новых заказов в этом месяце продолжил увеличиваться, а закупочная активность промышленных предприятий вернулась к росту после 44 месяцев спада, говорится в отчете S&P Global.

Сроки получения поставок в марте увеличились максимально с августа 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

PMI для сферы услуг в этом месяце упал до минимальных с мая прошлого года 50,1 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал 51,1 пункта.

Сводный индекс также обновил минимум за 10 месяцев, составив 50,5 пункта по сравнению с 51,9 пункта в феврале. Эксперты прогнозировали 51 пункт.

Уверенность бизнеса в марте упала максимально с начала 2022 года и оказалась на самом низком уровне почти за год.