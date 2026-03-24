Нелегальным криптообменникам в РФ грозит административная и уголовная ответственность

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации криптовалют в РФ предполагает, что к криптообменникам, которые не войдут в специальный реестр и не "обелятся", могут быть применены как административные, так и уголовные меры ответственности. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе выступления в Госдуме.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.

"Предполагается базово использовать ту инфраструктуру и тех финансовых посредников, которые действуют на финансовом рынке и осуществляют операции с иными финансовыми инструментами, но к ним обязательно добавятся цифровые депозитарии, и к ним добавятся криптообменники", - сказал Чистюхин.

"При этом, что для нас принципиально важно, это будет выбор каждого криптообменника, который сегодня работает в нерегулируемой, так называемой серой зоне. Он может подать нам документы, получить соответствующее разрешение, фактически лицензию, встать в реестр и работать вбелую. Либо, если он этого не сделает, тогда по задумке, по проекту закона, он попадет в нелегальную зону, и к нему могут применяться существенные серьезные меры ответственности, как административные, так и уголовные", - добавил он.

Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Ожидается, что квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Планируется, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщал ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

ЦБ РФ Банк России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });