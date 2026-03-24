ЦБ РФ поддержал проект о реабилитации должников в банкротстве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает разработанные Минэкономразвития изменения в законодательство о банкротстве, касающиеся усиления роли реабилитационных процедур, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы (Банк России - ИФ) активно поддерживаем, чтобы тот законопроект, который подготовило Минэкономразвития, быстрее бы приняли. Потом можно его досовершенствовать, но нам надо базово поменять саму систему банкротства так, чтобы она позволяла реабилитировать, оздоравливать, восстанавливать платежеспособность компаний", - заявила она в ходе совместного заседания комитетов Госдумы в преддверии отчета Банка России за 2025 год в парламенте.

Набиуллина отметила, что ЦБ "всецело за то, чтобы его быстрее принимать". По ее словам, "о каких-то вопросах мы можем потом доспорить, подкорректировать".

Ранее стало известно о подготовке Минэкономразвития проекта поправок в закон о несостоятельности, которые предусматривают создание института добанкротной санации предприятий-должников и изменение судебной процедуры реструктуризации долгов. Документ появился после того, как министерство публично подтвердило готовность к поэтапной реформе института несостоятельности, тогда как несколько лет назад выступало за комплексное изменение регулирования – соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы с 2021 года, но до сих пор не принят в первом чтении.

В середине марта 2026 года министр экономического развития Максим Решетников заявил, что министерство рассчитывает на принятие этих поправок уже в весеннюю сессию Госдумы.

По его словам, предлагается два механизма урегулирования задолженности: ввести новый институт добанкротной санации, а также усовершенствовать судебную процедуру реструктуризации долгов.

Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, что Минэкономразвития обсуждало вариант создания института санации, позволяющего без суда договариваться о санации как с одним, так и с несколькими кредиторами. Они и должник без суда смогут заключить соглашение о санации, утверждение документа судом потребуется, если условия санации будут распространяться и на не участвовавших в подписании документа кредиторов, предполагает рассматриваемый законопроект.

Банк России ЦБ РФ Минэкономразвития Эльвира Набиуллина Максим Решетников
Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

