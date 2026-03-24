В Минэнерго заявили о подготовке угольными компаниями планов финоздоровления

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Угольные компании РФ готовят программы финансового оздоровления, Минэнерго до конца апреля 2026 года направит эти программы в ФНС, которая будет принимать решение о предоставлении рассрочек на уплату НДПИ и страховых взносов. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

"Компании готовят программу финансового оздоровления, утверждают ее, согласовывают со своим угледобывающим регионом и присылают в Минэнерго. Эту работу надо буквально в течение двух недель выполнить", - сказал Исламов.

По его словам, каждая угольная компания будет иметь программу финансового оздоровления, которая должна гарантировать возврат отсроченных платежей.

"Мы будем смотреть, как она снижает затраты, какие мероприятия по повышению эффективности она реализует, какой вклад бенефицаров/собственников: займы, обязательное требование – отказ от получения дивидендов", - отметил он.

Отсрочку платежей уже получили 138 компаний, это примерно 90% всей добычи угля, привел данные Исламов. По его словам, компании также могут получить и рассрочку, если подготовят и утвердят программы.

Новое продление отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов не планируется, сообщил также замминистра.

"Если предприятие видит, что мера не поможет, и оно не справляется, не видит перспектив возврата отложенных платежей, то путь сейчас один – срочная подготовка документов и поход на подкомиссию Минфина", - сказал чиновник.

Упомянутая Исламовым подкомиссия рассматривает индивидуальные меры поддержки угольных компаний.

"На сегодняшний день подкомиссия рассмотрела заявки 11 организаций угольной отрасли, в которые входят 45 предприятий. Готовятся к рассмотрению еще 19 организаций, это 25 предприятий. Это более серьезная отсрочка и рассрочка, на более длительный период, помощь с реструктуризацией задолженностей", - рассказал Исламов.

Что касается ситуации в целом по отрасли, то Минэнерго пока не видит системного изменения цен на рынке. Наоборот, рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке привел к росту стоимости фрахта, отметил замминистра.

"Мы делали анализ, что будет, если условия по курсу, ключевой ставке, ценам, сохранятся на уровне IV квартала 2025 г. У нас получился стресс-сценарий. Стресс-сценарий показал убыток 576 млрд руб. (сальдированный убыток угольных компаний РФ в 2026 г. - ИФ). Это говорит о том, что кризис в отрасли продолжается. Системное изменение ситуации начнется в конце 2026 г - 2027 г.", - поделился прогнозами Исламов.

Президент Владимир Путин по итогам РЭН-2025 поручил правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.

В декабре правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил в этой связи министр энергетики Сергей Цивилев.

Уже в 2026 г. Минфин РФ предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 г. платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 г. включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

В марте 2026 г. правительство РФ приняло решение о предоставлении угольным компаниям новой отсрочки на уплату НДПИ и страховых взносов до 30 апреля 2026 г. включительно. Погашать эту задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября 2026 г.

По данным Росстата, сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. годом ранее.

Минэнерго
 Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

