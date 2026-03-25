Росстат сообщил о сокращении добычи угля в январе-феврале на 7,1%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России в январе-феврале 2026 года добыча угля снизилась на 7,1% в годовом измерении, до 68,6 млн т, сообщил Росстат.

В феврале 2026 года добыча составила 34,4 млн т, что на 5,2% ниже показателя февраля 2025 года и на 0,7% превысило уровни января 2026 года.

Добыча каменного угля в январе-феврале 2026 года составила 52,1 млн т (-8,1% в годовом исчислении), в том числе антрацита - 3,2 млн т (-21,4%). Производство коксующегося угля выросло на 1,2%, до 17,6 млн т. Прочего каменного угля добыто 31,3 млн т (-11,2%).

Бурого угля получено 16,5 млн т (-3,6%).

По опубликованным ранее данным Росстата, в 2025 году добыча угля в стране снизилась на 0,2%, до 429 млн т.

Минэнерго рассчитывает на сохранение в 2026 г. достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил осенью 2025 года замминистра энергетики Дмитрий Исламов.