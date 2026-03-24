Механизм перераспределения господдержки с кредита на IPO/SPO заработает после решений отраслевых ведомств

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Механизм перераспределения господдержки с кредита на долевое финансирование, предусмотренный декабрьским распоряжением правительства, заработает после того, как Минпромторг и Минсельхоз, оперирующие наиболее крупными программами льготного кредитования, внесут в них соответствующие изменения, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Только за счет банковского финансирования мы все потребности в инвестициях не закроем - это, мне кажется, стало понятно еще раньше, и в 2024 году мы об этом говорили. Нужно развивать рынок капитала. Я уже сказала, что кредиты банков компаниям плюс облигации составили (в 2025 году - ИФ) 11 трлн рублей. А вот публичное размещений акций в прошлом году, через него привлекли всего 130 млрд рублей – то есть это в разы меньше, хотя там потенциал огромный. И эмитентов по пальцам можно пересчитать. Этот перекос нас, конечно, очень сильно беспокоит. Компании, особенно быстрорастущие, не могут и не должны опираться только на кредит, это мировая практика. Если посмотреть на технологических лидеров в мире, в разных странах, то мы видим одно общее – что они развивались именно как публичные компании с опорой на акционерный капитал", - сказала Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы во вторник.

Глава ЦБ напомнила, что президент поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка как раз с расчетом на то, что произойдет разворот бизнеса в сторону рынка акций. Но для этого бизнесу нужны стимулы, отметила она.

"Мы достаточно долго обсуждаем их с правительством. Хочу сказать, что некоторые подвижки есть. Разработан механизм частичного перераспределения господдержки с кредита на долевое финансирование, в декабре было принято распоряжение правительства. Но механизм заработает после изменений, которые примут ведомства, прежде всего Минсельхоз и Минпромторг, которые оперируют наиболее крупными программами льготного кредитования. Пока этот механизм реально заработал только для сектора малого и среднего бизнеса. Конечно, этого недостаточно", - сказала председатель Банка России.

"Кроме того, изменены рамочные условия субсидий бизнесу, и они предусматривают, что приоритет должен отдаваться публичным компаниям, то есть тем компаниям, которые выходят на рынок капитала. Этот важный стимул тоже заработает после того, как правительство проведет ревизию программ, чтобы учесть новые условия. И мы все рассчитываем, что это будет происходить, потому что нам финансирование за счет рынка капитала нужно развивать", - подчеркнула Набиуллина.

Субсидии: от кредита к IPO

Банк России в 2024 году предложил через субсидирование долевого финансирования сделать для эмитентов выход на IPO и SPO не менее привлекательным, чем банковское кредитование. Инициатива ЦБ была поддержана Минфином и Минэкономразвития, однако сомнения в необходимости внедрения этого механизма возникли у отраслевых министерств, и его оформление затянулось, говорила Набиуллина осенью прошлого года.

"Вы знаете, что обсуждалось разное количество предложений. Самое простое, базовое – это распространить субсидии, которые сегодня распространяются на кредитование, на долевое финансирование. И Минфин проделал очень большую работу в этом направлении. Но до сих пор идут межведомственные согласования, мы знаем, что это для ряда министерств, ведомств непростой вопрос. Не получается убедить окончательно. И как такового готового решения нет", - отмечала Набиуллина, выступая в Госдуме в конце октября. При этом глава ЦБ выразила надежду на то, что все же удастся убедить отраслевые ведомства в необходимости предложенных изменений.

В итоге они были закреплены в распоряжении правительства от 19 декабря прошлого года №3892-р. Оно предполагает, что Минпромторг и Минсельхоз должны внести изменения в решения о порядке предоставления субсидий по кредитам для промышленных предприятий, реализующих инвестпроекты по производству приоритетной продукции, а также для сельхозкомпаний, осуществляющих переработку и реализацию сельхозпродукции, производство лекарственных средств для ветеринарного применения, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов.

Изменения предусматривают два блока. Первый касается предоставления субсидий по кредитам таким компаниям с 2030 года. Предполагается, что претендовать на них смогут акционерные общества или с free float не менее 15%, или с бессрочными облигациями с объемом в обращении не менее 15% от собственных средств на дату начала размещения бондов. Ценные бумаги должны быть размещены компаниями не ранее 2024 года. Участники программы льготного кредитования также должны иметь утвержденную дивидендную политику. При этом размер кредитов, предоставленных участнику программы, будет ограничен двойным объемом средств, привлеченных компанией через размещение ценных бумаг.

Второй блок – это предоставление дополнительных мер поддержки компаниям-участникам, он должен начать действовать уже в этом году. Здесь Минпромторг и Минсельхоз, согласно распоряжению правительства, должны начиная с 2026 года предусмотреть возможность предоставления прямых ежегодных субсидий курируемым ими публичным компаниям. Субсидии предоставляются в размере 0,075 среднего значения ключевой ставки Банка России за отчетный год, умноженном на размер средств, привлеченный компанией через публичное размещение акций или бессрочных бондов.

Также получить прямую субсидию компания сможет, если платила дивиденды на уровне не менее среднего значения дивидендной доходности акций соответствующего уровня листинга за год, предшествующий выплате. Эта же схема применяется и при регулярной выплате процентного дохода по бессрочным бондам.

Предельный срок предоставления выплат по этим двум пунктам - до восьми лет для решений Минсельхоза и до истечения периода с даты завершения строительства, увеличенной на два года, для решений Минпромторга.

В распоряжении правительства Минсельхозу и Минпромторгу также рекомендовано предусмотреть поэтапное снижение субсидирования кредитов, предоставленных участникам программ.

Документ на момент его выхода и официальной публикации широко не анонсировался, и, как следует из комментариев профильного замглавы Минфина Ивана Чебескова, единодушия относительно его практической реализации нет и спустя три месяца после подписания. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков на заседании во вторник поинтересовался у представителя Минфина, нужно ли внести пункт о переносе субсидирования с кредитов на поддержку рыночных размещений в проект рекомендаций по итогам заседания. "Мы ждем (использования нового механизма - ИФ), но так активно процесс не идет..." - добавил Аксаков.

"Я бы, как тот, кто в Минфине отвечает за эту часть финансового рынка, финансовой политики – я бы это точно добавил. Эльвира Сахипзадовна сказала, что уже эта работа ведется... Конечно, но не везде одинаковое понимание, как здесь у нас сейчас в этом зале", - ответил Чебесков.