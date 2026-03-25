Поиск

Уральский завод гражданской авиации строит новый литейный цех

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург) ведет строительство нового литейного цеха, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

Эта тема затрагивалась на встрече главы региона с исполнительным директором УЗГА Олегом Доценко во вторник.

В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" не уточнили сроки завершения строительства и планируемые мощности нового цеха.

Паслер также подчеркнул, что власти региона продолжат совместную работу с УЗГА, который сконструировал и собрал легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал".

"С появлением "Байкала" мы не только продолжаем развитие предприятия, но и формируем новую для нашего региона отрасль - авиастроение, в которой будут созданы рабочие места. Предприятия региона также будут задействованы в реализации проекта по выпуску самолетов в рамках кооперации - все ресурсы для этого есть", - отметил Паслер.

Как сообщалось, в конце февраля новый образец "Байкала" успешно совершил первый испытательный полет на аэродроме УЗГА.

Уральский завод гражданской авиации ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26.

Екатеринбург УЗГА литейный цех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

 Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8782 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1044 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });