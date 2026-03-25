Уральский завод гражданской авиации строит новый литейный цех

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург) ведет строительство нового литейного цеха, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

Эта тема затрагивалась на встрече главы региона с исполнительным директором УЗГА Олегом Доценко во вторник.

В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" не уточнили сроки завершения строительства и планируемые мощности нового цеха.

Паслер также подчеркнул, что власти региона продолжат совместную работу с УЗГА, который сконструировал и собрал легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал".

"С появлением "Байкала" мы не только продолжаем развитие предприятия, но и формируем новую для нашего региона отрасль - авиастроение, в которой будут созданы рабочие места. Предприятия региона также будут задействованы в реализации проекта по выпуску самолетов в рамках кооперации - все ресурсы для этого есть", - отметил Паслер.

Как сообщалось, в конце февраля новый образец "Байкала" успешно совершил первый испытательный полет на аэродроме УЗГА.

Уральский завод гражданской авиации ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26.