Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2% вслед за нефтью

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду возобновил снижение на нефтегазовых бумагах вслед за дешевеющей нефтью (фьючерс на Brent опустился ниже $100 за баррель) на надеждах на деэскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке; позитивным фактором выступают ожидания возобновления переговорного трека по украинскому урегулированию. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2%, в район 2830 пунктов, при смешанной динамике blue chips.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2832,25 пункта (-0,2%); лидируют в снижении акции "НОВАТЭКа" (-1,7%), "Роснефти" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), но подорожали бумаги "Полюса" (+1,1%), ВТБ (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "Русала" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составляет 80,9604 руб. (-91,59 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ВК" (-0,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что РФ и Украина все ближе к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса. "Мы хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров и заключили соглашение. Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже говорил такое", - сказал он журналистам.

Трамп повторил, что урегулирование украинского кризиса оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал, и что поначалу он думал о нем как о "самом легком" для решения.

Газета The New York Times сообщила во вторник со ссылкой на источники, что Иран рассчитывает на устойчивый мир с гарантиями того, что США и Израиль не будут атаковать его вновь.

"Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет достичь устойчивого мирного соглашения с гарантиями того, что США и Израиль не будут нападать на него снова. (...) Иран также добивается от Вашингтона конкретного ослабления экономических санкций", - сказали собеседники издания из числа иранских чиновников.

По их словам, именно такие требования выдвигает глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с США. Кроме того, источники заявили, что Аракчи в последние дни находится в прямом контакте со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Трамп заявил также во вторник, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. "Они (иранцы - ИФ) разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи... У них не должно быть ядерного оружия, и мы говорим об этом... Не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия", - сказал он во вторник журналистам в Белом доме.

Трамп также подтвердил, что в настоящее время в переговорах с Ираном участвуют спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, и "они занимаются этим вместе с Марко (Рубио, госсекретарь США - ИФ) и Джей Ди (Вэнс, вице-президент США - ИФ)". По словам Трампа, в настоящее время США находятся в лучшей переговорной позиции.

Между тем, по сообщению телеканала CNN со ссылкой на источники, Тегеран информировал Вашингтон, что на потенциальных переговорах с США предпочел бы вести диалог с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а не возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

По словам источников, Вэнс в отличие от Уиткоффа, Кушнера и даже госсекретаря США Марко Рубио воспринимается как более склонный положить конец войне.

Те временем газета The Wall Street Journal сообщила во вторник со ссылкой на информированные источники, что Пентагон готовит приказ об отправке бригады элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. По их данным, письменный приказ об отправке бригады в составе трех тысяч десантников будет подписан в ближайшие часы.

Нанесение ударов по Ирану со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ возможно при условии, если тот совершит атаки против электростанций и объектов водоснабжения, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках накануне наблюдались осторожные покупки акций у локальных минимумов, но сохранение напряженности на Ближнем Востоке ограничивало пыл "быков". Индексы МосБиржи и РТС получили поддержку от остановки девальвации рубля и интереса к нефтегазовому сектору. Более жесткая монетарная риторика ЦБ РФ наряду с вероятной отсрочкой корректировки бюджетного правила позволяет рублю чувствовать себя увереннее, а высокие цены на энергоресурсы - сбалансировать бюджет РФ за счет нефтегазовых поступлений.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций накануне умеренно подрос после существенного снижения в начале недели из-за обвала цен на нефть, спровоцированного заявлениями Трампа о мирных переговорах с Тегераном. Иранская сторона позже опровергла сообщения о переговорах, причем Иран и Израиль в очередной раз обменялись военными ударами. Так что говорить о какой-то значимой деэскалации в ближневосточном регионе пока явно не приходится. В результате цены на нефть ощутимо скорректировались вверх, что оказало определенную поддержку отечественным акциям.

Помимо этого, инвесторы с некоторым оптимизмом восприняли сообщения о том, что Минфин РФ намерен отложить изменение цены отсечения в бюджетном правиле до 2027 года из-за роста стоимости нефти, который принесет временные дополнительные нефтегазовые доходы. Это должно снизить давление на рубль, ослабить опасения, связанные с возможным более медленным ослаблением инфляции и позволить ЦБ быстрее смягчать монетарную политику в стране в текущем году, отмечает аналитик.

По информации СМИ, Иран прекратил поставки газа в Турцию после удара Израиля по месторождению "Южный Парс". На таком фоне возрос спрос на акции "Газпрома", поскольку этот форс-мажор может вынудить Анкару импортировать больше газа из России.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике пока движется вниз от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Далее возможно сползание к поддержке 2800 пунктов, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,8% во главе с Nasdaq; инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке.

Днем ранее индексы подскочили более чем на 1%, максимальными темпами за полтора месяца, после решения Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также положительно отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

Участники рынка опасаются, что затянувшийся конфликт и спровоцированный им подъем цен на нефть может ускорить инфляцию и усложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ключевой ставки.

Трейдеры на рынке деривативов теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 20%, тогда как в начале недели оценка такой вероятности превышала 35%, по данным CME FedWatch. Шансы на снижение ставки к концу года оцениваются менее чем в 10%.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-0,7%).

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются на надеждах на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $99,89 за баррель (-4,4% и +4,6% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $89,02 за баррель (-3,6% и +4,8% накануне).