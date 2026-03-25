Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по московскому времени опускается на $5,09 (4,87%), до 99,4 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $4,55 (4,55%), до $104,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,73 (4,04%), до $88,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $4,22 (4,79%), до $92,35 за баррель.

США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Дональду Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Ожидания перемирия немного усилились, и участники рынка фиксируют прибыль, - отметил старший стратег Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава. - Однако перспективы успеха переговоров остаются неясными".

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.