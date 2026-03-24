Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Brad Vest/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В случае проведения переговоров по завершению конфликта между США и Ираном в Пакистане вице-президент США Джей Ди Вэнс может возглавить делегацию от Соединенных Штатов, сообщает во вторник The Guardian со ссылкой на источники.

"Американского вице-президента Джей Ди Вэнса предлагают как вероятного главного переговорщика от США, если такие переговоры состоятся", - пишет газета со ссылкой на пакистанские источники.

Также источники сообщают, что главным переговорщиком от Ирана может стать спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. При этом сам Галибаф назвал сообщения СМИ о возможных переговорах "ложной информацией".

Собеседники газеты в Иране отмечают, что Тегеран больше не верит Вашингтону и отказывается вести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые возглавляли переговорную делегацию в предыдущих переговорах между Вашингтоном и Тегераном. США нанесли удары по Ирану через несколько дней после завершения очередного раунда, который обе стороны назвали успешными.

The Guardian напоминает, что власти Пакистана пытаются стать посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным газеты, стороны могут встретиться в столице страны Исламабаде для переговоров уже на этой неделе.

Отмечается, что в настоящий момент ни одна из сторон не дала официального согласия на участие в переговорах, однако предполагается, что Уиткофф уже готовится к поездке в Пакистан.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской энергетической инфраструктуре ради переговоров об урегулировании конфликта. При этом в Тегеране сообщили, что не ведут никаких переговоров с США, но отметили, что "некоторые дружественные страны" передавали сообщения о переговорах из Вашингтона.

По информации The Guardian, среди стран, общающихся с официальными лицами из США и Ирана ради завершения конфликта, были Пакистан, Оман, Турция и Египет.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

 В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Атаки на Иран нанесли ущерб 114 объектам культурного наследия

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США

Силы ПВО ОАЭ перехватили пять иранских баллистических ракет

СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран

Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1030 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
