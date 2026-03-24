Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В случае проведения переговоров по завершению конфликта между США и Ираном в Пакистане вице-президент США Джей Ди Вэнс может возглавить делегацию от Соединенных Штатов, сообщает во вторник The Guardian со ссылкой на источники.

"Американского вице-президента Джей Ди Вэнса предлагают как вероятного главного переговорщика от США, если такие переговоры состоятся", - пишет газета со ссылкой на пакистанские источники.

Также источники сообщают, что главным переговорщиком от Ирана может стать спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. При этом сам Галибаф назвал сообщения СМИ о возможных переговорах "ложной информацией".

Собеседники газеты в Иране отмечают, что Тегеран больше не верит Вашингтону и отказывается вести переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые возглавляли переговорную делегацию в предыдущих переговорах между Вашингтоном и Тегераном. США нанесли удары по Ирану через несколько дней после завершения очередного раунда, который обе стороны назвали успешными.

The Guardian напоминает, что власти Пакистана пытаются стать посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным газеты, стороны могут встретиться в столице страны Исламабаде для переговоров уже на этой неделе.

Отмечается, что в настоящий момент ни одна из сторон не дала официального согласия на участие в переговорах, однако предполагается, что Уиткофф уже готовится к поездке в Пакистан.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился заморозить на пять дней планы по нанесению ударов по иранской энергетической инфраструктуре ради переговоров об урегулировании конфликта. При этом в Тегеране сообщили, что не ведут никаких переговоров с США, но отметили, что "некоторые дружественные страны" передавали сообщения о переговорах из Вашингтона.

По информации The Guardian, среди стран, общающихся с официальными лицами из США и Ирана ради завершения конфликта, были Пакистан, Оман, Турция и Египет.