Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $100 за баррель) на надеждах на деэскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке, роста металлов и ожиданий возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2840,26 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1105,15 пункта (+0,1%); лидируют в росте акции "Аэрофлота" (+1,8%), "Яндекса" (+1,4%) и ВТБ (+1,1%), но просели бумаги "ФосАгро" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составляет 80,9604 руб. (-91,59 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги АФК "Система" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "ММК" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "ВК" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), "Русала" (-0,1%).

Заявление Трампа об украинском кризисе

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник заявил, что РФ и Украина все ближе к заключению соглашения по урегулированию украинского кризиса. "Мы хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сели за стол переговоров и заключили соглашение. Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже говорил такое", - сказал он журналистам.

Трамп повторил, что урегулирование украинского кризиса оказалось гораздо сложнее, чем он ожидал, и что поначалу он думал о нем как о "самом легком" для решения.

Перспективы переговоров с Ираном

Газета The New York Times сообщила во вторник со ссылкой на источники, что Иран рассчитывает на устойчивый мир с гарантиями того, что США и Израиль не будут атаковать его вновь.

"Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет достичь устойчивого мирного соглашения с гарантиями того, что США и Израиль не будут нападать на него снова. (...) Иран также добивается от Вашингтона конкретного ослабления экономических санкций", - сказали собеседники издания из числа иранских чиновников.

По их словам, именно такие требования выдвигает глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с США. Кроме того, источники заявили, что Аракчи в последние дни находится в прямом контакте со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Трамп заявил также во вторник, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. "Они (иранцы - ИФ) разговаривают с нами, и они говорят разумные вещи... У них не должно быть ядерного оружия, и мы говорим об этом... Не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия", - сказал он во вторник журналистам в Белом доме.

Трамп также подтвердил, что в настоящее время в переговорах с Ираном участвуют спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, и "они занимаются этим вместе с Марко (Рубио, госсекретарь США - ИФ) и Джей Ди (Вэнс, вице-президент США - ИФ)". По словам Трампа, в настоящее время США находятся в лучшей переговорной позиции.

Между тем, по сообщению телеканала CNN со ссылкой на источники, Тегеран информировал Вашингтон, что на потенциальных переговорах с США предпочел бы вести диалог с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а не возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

По словам источников, Вэнс в отличие от Уиткоффа, Кушнера и даже госсекретаря США Марко Рубио воспринимается как более склонный положить конец войне.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила во вторник со ссылкой на информированные источники, что Пентагон готовит приказ об отправке бригады элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. По их данным, письменный приказ об отправке бригады в составе трех тысяч десантников будет подписан в ближайшие часы.

Нанесение ударов по Ирану со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ возможно при условии, если тот совершит атаки против электростанций и объектов водоснабжения, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Мнение экспертов

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает сохранения боковика 2800-2900 пунктов по индексу МосБиржи.

Острая реакция рынков, вызванная резким откатом цен на нефть, прошла, на первый план выходит скорее общая переоценка ситуации на Ближнем Востоке. "В СМИ появилась информация о плане урегулирования конфликта между США и Ираном, но пока нет никакой конкретики, соответственно, цены на нефть будут оставаться высокими в ближайшее время. По нашим оценкам, диапазон $90-100 за баррель сохраняет актуальность на текущую неделю", - считает эксперт.

"Сегодня мы ждем, что индекс Мосбиржи останется в зоне 2800-2900 пунктов. В фокусе будут, скорее, бумаги с сильными внутренними триггерами, нежели экспортеры, а также отдельные закредитованные компании, бенефициары ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - добавила Крылова.

По слова аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, нефть вновь протестует против роста рынка акций РФ, индекс МосБиржи находится ниже отметки 2850 пунктов и теперь главной задачей выступает удержание уровня 2800 пунктов.

Пока трудно судить, насколько новости о переговорах США и Ирана соответствуют действительности и как быстро удастся достигнуть мира. Однако в любом случае вряд в ближайшее время нефть упадет ниже $80 за баррель, считает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций накануне умеренно подрос после существенного снижения в начале недели из-за обвала цен на нефть, спровоцированного заявлениями Трампа о мирных переговорах с Тегераном. Иранская сторона позже опровергла сообщения о переговорах, причем Иран и Израиль в очередной раз обменялись военными ударами. Так что говорить о какой-то значимой деэскалации в ближневосточном регионе пока явно не приходится. В результате цены на нефть ощутимо скорректировались вверх, что оказало определенную поддержку отечественным акциям.

Помимо этого, инвесторы с некоторым оптимизмом восприняли сообщения о том, что Минфин РФ намерен отложить изменение цены отсечения в бюджетном правиле до 2027 года из-за роста стоимости нефти, который принесет временные дополнительные нефтегазовые доходы. Это должно снизить давление на рубль, ослабить опасения, связанные с возможным более медленным ослаблением инфляции и позволить ЦБ быстрее смягчать монетарную политику в стране в текущем году, отмечает аналитик.

По информации СМИ, Иран прекратил поставки газа в Турцию после удара Израиля по месторождению "Южный Парс". На таком фоне возрос спрос на акции "Газпрома", поскольку этот форс-мажор может вынудить Анкару импортировать больше газа из России.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике пока движется вниз от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Далее возможно сползание к поддержке 2800 пунктов, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

Зарубежные рынки

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,8% во главе с Nasdaq; инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке.

Днем ранее индексы подскочили более чем на 1%, максимальными темпами за полтора месяца, после решения Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также положительно отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

Участники рынка опасаются, что затянувшийся конфликт и спровоцированный им подъем цен на нефть может ускорить инфляцию и усложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ключевой ставки.

Трейдеры на рынке деривативов теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 20%, тогда как в начале недели оценка такой вероятности превышала 35%, по данным CME FedWatch. Шансы на снижение ставки к концу года оцениваются менее чем в 10%.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-0,7%) на фоне сообщений СМИ об усилиях, направленных на организацию переговоров между США и Ираном для завершения конфликта.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста во вторник, трейдеры реагируют продажами на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 мск в среду составила $99,93 за баррель (-4,3% и +4,6% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $88,99 за баррель (-3,6% и +4,8% накануне).

США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

В то же время другие источники сообщили изданию, что иранские официальные лица уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам выйдут в среду в 17:30.