Поиск

Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

Акции компании падают на 21,5% на фоне зависимости ее результатов от продажи одной серии

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель игрушек Pop Mart International Group Ltd. в 2025 году увеличил выручку более чем в 2,8 раза, чистую прибыль - более чем вчетверо, однако его акции резко упали в цене после выхода отчетности.

Как говорится в сообщении компании, ее выручка за минувший год составила 37,12 млрд юаней ($5,38 млрд) против 13,04 млрд юаней годом ранее.

Чистая прибыль подскочила до 12,78 млрд юаней с 3,13 млрд юаней в 2024 году.

Значительная доля выручки Pop Mart в отчетном периоде приходилась на коллекционную серию игрушек Monsters, в которую входят похожие на зубастых кроликов мифические существа Labubu, приобретшие огромную мировую популярность в прошлом году. Продажи серии принесли компании 14,16 млрд юаней, или порядка 38% выручки.

Такая зависимость от одной коллекции разочаровала инвесторов, которые опасаются, что угасание интереса к Labubu может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение компании.

Котировки акций Pop Mart International опускаются на 21,5% в ходе торгов в Гонконге в среду. С начала года они снизились более чем на 9%.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель

Глава Shell прогнозирует дефицит энергоресурсов в Европе уже в апреле

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая

Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1046 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8784 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });