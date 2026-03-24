Глава Shell прогнозирует дефицит энергоресурсов в Европе уже в апреле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия, пишет агентство Bloomberg.

Генеральный директор Shell Ваэль Саван заявил, что последствия конфликта продолжают сказываться на мировых рынках топлива, сначала в Южной Азии, затем в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, а по мере приближения апреля - все больше в Европе.

"Мы пытаемся сотрудничать с правительствами, чтобы просто предупредить их о различных рычагах, которые им необходимо задействовать, в том числе со стороны спроса, включая то, что им нужно сделать в отношении хранения", - сказал он во вторник на конференции CERAWeek.

Саван сказал также, что Shell может принять решение об инвестировании в один или два проекта по добыче природного газа в Венесуэле к концу года.

