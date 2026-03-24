Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более 1 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Всех беспокоило, как повышение НДС и в целом весь комплекс налоговых изменений повлияют на рост цен, не приведут ли они к новому витку роста цен. Мы также внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале. И сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более 1 процентного пункта", - сказала Набиуллина.

"При мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимыми, все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось. Это позволило нам продолжать снижать ключевую ставку и при этом прогнозировать дальнейшее замедление инфляции. На этот год мы прогнозируем, что инфляция к концу года составит 4,5-5,5%. В 2027 году и далее она будет около 4%", - добавила Набиуллина.

Совет директоров Банка России 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 15,5% до 15%, повторив шаг трех предыдущих заседаний. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 апреля.

Инфляция в России
Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля

Brent подорожала до $103,78 за баррель

ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1034 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
