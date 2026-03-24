Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива правительства, в том числе, эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства, эти вопросы находятся сейчас в проработке", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал информацию о том, что правительство отложило изменение бюджетного правила из-за роста цен на нефть и ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить, что реформа бюджетного правила поставлена на паузу.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. На тот момент он ожидал выхода соответствующих решений в течение "пары недель." Однако за прошедший с того момента месяц новая конструкция бюджетного правила не была обнародована.

Дмитрий Песков
Новости по теме

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

 Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Вьетнамские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за нехватки топлива

Кабмин продлил угольным компаниям отсрочку на уплату НДПИ и страхвзносов до 30 апреля

Brent подорожала до $103,78 за баррель

ЦБ РФ перенесет на полгода предоставление банками расширенной отчетности о трансграничных операциях физлиц

США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

 США начнут выпускать из резервов по 1-1,5 млн б/с нефти, позже - до 3 млн б/с

Цены на нефть остаются в глубоком минусе после заявлений Трампа

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8774 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1021 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
