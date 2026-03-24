Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива правительства, в том числе, эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства, эти вопросы находятся сейчас в проработке", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал информацию о том, что правительство отложило изменение бюджетного правила из-за роста цен на нефть и ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить, что реформа бюджетного правила поставлена на паузу.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. На тот момент он ожидал выхода соответствующих решений в течение "пары недель." Однако за прошедший с того момента месяц новая конструкция бюджетного правила не была обнародована.