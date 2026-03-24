Россия приостанавливает экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия ужесточила ограничения на вывоз аммиачной селитры на период с 21 марта по 21 апреля 2026 года, сообщил Минсельхоз.

Действие выданных и выдаваемых экспортных лицензий приостановлено. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправсоглашений.

"Ограничение введено на основании решения оперштаба Минсельхоза России по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений сельхозтоваропроизводителям и порядком их исполнения. В условиях роста экспортного спроса на азотные удобрения приостановка их поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и обеспечить их бесперебойное проведение", - говорится в пресс-релизе Минсельхоза.

