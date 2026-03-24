Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев в поставках энергоносителей в связи с конфликтом США и Израиля с Ираном, передает агентство PNA.

"Министр энергетики постановил, что вышеуказанные обстоятельства представляют непосредственную опасность крайне низких поставок энергоносителей, а также, что срочные меры необходимы для обеспечения стабильности и адекватности энергоснабжения страны", - говорится в указе президента.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке в нем названа ключевым фактором, который поставил под угрозу добычу и поставки нефти во всем мире.

Маркос-младший подчеркивает, что объявление режима ЧС стало необходимым, чтобы власти страны смогли принять скоординированные меры для обеспечения стабильного энергоснабжения, параллельно смягчая последствия для экономики.

Ранее президент Филиппин заявил Bloomberg, что в стране могут быть отменены некоторые авиарейсы из-за нехватки топлива. Также он говорил, что не исключается закупка нефти у России.

После того, как Израиль и США начали военную операцию против Тегерана, Ормузский пролив фактически оказался заблокирован Ираном. Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.