OpenAI отказалась от соглашения с Disney об инвестициях на $1 млрд

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI отказалась не только от ИИ-генератора видео Sora, но и от соглашения об инвестициях на $1 млрд с Walt Disney Co., пишет The Wall Street Journal.

В декабре Walt Disney и OpenAI договорились, что медиакомпания инвестирует $1 млрд в стартап Sora и предоставит ему лицензионные права на использование своих персонажей в видеоконтенте. По условиям соглашения Disney получал возможность использовать инструменты OpenAI для создания собственных продуктов, а его сотрудники - доступ к ChatGPT.

Комментируя расторжение соглашения, Disney заявил, что компания с уважением относится к решению OpenAI выйти из бизнеса по созданию видеоконтента и сосредоточиться на развитии других направлений.

"Мы будем продолжать взаимодействовать с ИИ-платформами, чтобы находить новые способы взаимодействия с поклонниками, ответственно внедряя новые технологии, которые уважают интеллектуальную собственность и права создателей", - заявил Disney.

Глава OpenAI Сэм Альтман 24 марта сообщил сотрудникам, что компания прекратит поддержку продуктов, использующих ее генеративные модели для создания видео. Помимо пользовательского приложения, это решение коснется и версии Sora для разработчиков. Чат-бот ChatGPT также больше не будет поддерживать видеофункционал.

Этот шаг является одной из мер, предпринимаемых OpenAI для фокусировки на бизнес-задачах и функциях программирования в преддверии первичного размещения акций, которое может состояться уже в этом году, отмечает WSJ.

Компания последнее время меняет свою стратегию с тем, чтобы сосредоточить вычислительные мощности и внимание специалистов на робототехнике и инструментах для повышения производительности для предприятий и индивидуальных пользователей.

На прошлой неделе OpenAI сообщила, что планирует объединить чат-бота ChatGPT, платформу для программирования Codex и браузер в "суперприложение" для компьютеров. Руководство компании надеется, что интеграция инструментов поможет ей оптимизировать ресурсы на фоне конкуренции с Anthropic.

Sora была запущена в ограниченном доступе в декабре 2024 года. Приложение позволяло пользователям генерировать реалистичные видео по текстовым описаниям. Расширенный доступ к нему был открыт в конце прошлого года.

Некоторые сотрудники OpenAI были поражены объемом вычислительных ресурсов, задействованных в проекте Sora на фоне отсутствия явных доказательств того, что он будет пользоваться достаточным спросом.