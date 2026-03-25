Поиск

Новак призвал срочно принять меры для обеспечения рынка РФ топливом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - России необходимо в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе итоговой коллегии Минэнерго.

"Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды (crack spread - разница в цене между нефтью и полученными из нее нефтепродуктами - ИФ) в мире, и это накладывает также свой отпечаток в т.ч. не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка, поскольку, вы знаете, у нас рыночное ценообразование. Поэтому здесь, я считаю, нам нужно всем вместе - энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству - в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках, обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу. Она непростая, сложная, и это прям очень срочно", - сказал он.

Александр Новак Минэнерго РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8786 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1048 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
