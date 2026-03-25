Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

До 31 июля 2026 года действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.

Ранее в среду вице-премьер Александр Новак заявил на коллегии Минэнерго, что России нужно в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса.

"Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды (crack spread - разница в цене между нефтью и полученными из нее нефтепродуктами - ИФ) в мире, и это накладывает также свой отпечаток, в т.ч. не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка, поскольку, вы знаете, у нас рыночное ценообразование. Поэтому здесь, я считаю, нам нужно всем вместе - энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству - в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках, обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу. Она непростая, сложная, и это прямо очень срочно", - сказал Новак.