Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

До 31 июля 2026 года действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.

Ранее в среду вице-премьер Александр Новак заявил на коллегии Минэнерго, что России нужно в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса.

"Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды (crack spread - разница в цене между нефтью и полученными из нее нефтепродуктами - ИФ) в мире, и это накладывает также свой отпечаток, в т.ч. не только на возможности получения дополнительных доходов со стороны наших энергетических компаний, но и на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка, поскольку, вы знаете, у нас рыночное ценообразование. Поэтому здесь, я считаю, нам нужно всем вместе - энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству - в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках, обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу. Она непростая, сложная, и это прямо очень срочно", - сказал Новак.

Александр Новак Минэнерго РФ
В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии

Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

 Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

 Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

 ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

ЦБ призвал банки активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт

OpenAI отказалась от соглашения с Disney об инвестициях на $1 млрд

Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

 Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель

Глава Shell прогнозирует дефицит энергоресурсов в Европе уже в апреле

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1052 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8790 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
