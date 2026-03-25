ЦБ призвал банки активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания, а не дожидаться их обращений, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

Банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано: законодательства в сфере кибербезопасности или в связи с антиотмывочными мерами.

Даже после приостановки доступа к онлайн-банкингу у клиента должна быть возможность связаться с банком по дистанционным каналам. Рекомендуется пошагово разъяснять людям порядок действий для урегулирования ситуации, а если банк мотивированно отказывается снимать ограничения - как обжаловать такое решение.

Если сведения о человеке включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях, нужно сообщить клиенту, как он может подать заявление об исключении из нее. Например, дать ссылку на соответствующий раздел интернет-приемной Банка России.

Банки, согласно закону, могут блокировать карты клиентов или возможности перевода средств для борьбы с мошенничеством (N161-ФЗ), в том числе с дропами (помогают обналичивать или переводить украденные мошенниками средства). Заблокировать счет могут также при подозрении на отмывание доходов и финансирование терроризма (N115-ФЗ).

Поводом для блокировки может стать наличие реквизитов в базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. Реквизиты попадают в эту базу, если на них жаловались пострадавшие от мошенничества или если от МВД регулятору переданы данные о людях, на которых подали заявление в полицию или если по их делу ведётся следствие.

Регулятор в августе уже рекомендовал банкам предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого именно федерального закона (например, N161-ФЗ или N115-ФЗ) клиенту приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (например, мобильному приложению). Также ЦБ советовал сообщать, в соответствии с какой нормой закона было принято решение и что нужно делать для восстановления обслуживания.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью сообщала о росте жалоб на необоснованную блокировку счетов. "То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", - говорила она. При этом количество жалоб на необоснованные блокировки в ноябре-декабре прошлого года перестало увеличиваться, говорила она в феврале.