ЦБ призвал банки активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций и дистанционного обслуживания, а не дожидаться их обращений, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

Банкам необходимо не только сообщать человеку о введенных ограничениях, но и указывать, на каких правовых основаниях это сделано: законодательства в сфере кибербезопасности или в связи с антиотмывочными мерами.

Даже после приостановки доступа к онлайн-банкингу у клиента должна быть возможность связаться с банком по дистанционным каналам. Рекомендуется пошагово разъяснять людям порядок действий для урегулирования ситуации, а если банк мотивированно отказывается снимать ограничения - как обжаловать такое решение.

ЭкономикаЦБ зафиксировал рост числа жалоб на необоснованные блокировки банковских счетовЧитать подробнее

Если сведения о человеке включены в базу данных регулятора о мошеннических операциях, нужно сообщить клиенту, как он может подать заявление об исключении из нее. Например, дать ссылку на соответствующий раздел интернет-приемной Банка России.

Банки, согласно закону, могут блокировать карты клиентов или возможности перевода средств для борьбы с мошенничеством (N161-ФЗ), в том числе с дропами (помогают обналичивать или переводить украденные мошенниками средства). Заблокировать счет могут также при подозрении на отмывание доходов и финансирование терроризма (N115-ФЗ).

Поводом для блокировки может стать наличие реквизитов в базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов без согласия клиентов. Реквизиты попадают в эту базу, если на них жаловались пострадавшие от мошенничества или если от МВД регулятору переданы данные о людях, на которых подали заявление в полицию или если по их делу ведётся следствие.

Регулятор в августе уже рекомендовал банкам предоставлять своим клиентам полную информацию о том, на основании какого именно федерального закона (например, N161-ФЗ или N115-ФЗ) клиенту приостановили операции по счетам и картам или ограничили доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (например, мобильному приложению). Также ЦБ советовал сообщать, в соответствии с какой нормой закона было принято решение и что нужно делать для восстановления обслуживания.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью сообщала о росте жалоб на необоснованную блокировку счетов. "То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется", - говорила она. При этом количество жалоб на необоснованные блокировки в ноябре-декабре прошлого года перестало увеличиваться, говорила она в феврале.

OpenAI отказалась от соглашения с Disney об инвестициях на $1 млрд

Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

 Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель

Глава Shell прогнозирует дефицит энергоресурсов в Европе уже в апреле

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая

Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

 Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

 Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8786 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1048 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
