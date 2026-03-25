Капвложения российских ВИНК в нефтедобычу в 2025 году выросли на 0,8% до 1,93 трлн руб.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Капитальные вложения вертикально-интегрированных компаний в нефтедобычу увеличились в 2025 году на 0,8% до 1,93 трлн рублей. Об этом говорится в презентации министра энергетики РФ Сергея Цивилева, подготовленной для коллегии ведомства.

Добыча нефти и конденсата в России снизилась на 0,9% к уровню 2024 года – до 511,5 млн т. Глубина переработки нефти выросла на 0,2 п.п. до 84,2%, выход светлых нефтепродуктов увеличился на 0,4 п.п. до 65,8 млн т. Отгрузка автомобильного бензина на внутренний рынок выросла на 0,5% – с 38,8 до 39 млн тонн. Доля класса К5 по бензину и дизельному топливу по итогам 2025 года составила 95%.

Прирост запасов нефти превысил уровень 2024 года и составил 640 млн тонн. В 2025 году в РФ было открыто 36 новых месторождений углеводородов. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин вырос на 2,8% до 198,2 тыс. единиц, сообщило министерство.

Минэнерго
