Власти торопят "Газпром" с проектами на Востоке

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Необходима скорейшая реализация проекта строительства газопровода - перемычки "Белогорск - Хабаровск" и ввод Южно-Киринского месторождения у берегов Сахалина, заявил на коллегии Минэнерго вице-премьер Александр Новак.

Завершение строительства этого газопровода намечено на 2026 год, ранее сообщали в "Газпроме". Ввод Южно-Киринского власти Сахалина ждут в 2028 году.

"Хотел бы особое внимание обратить на газообеспечение Дальнего Востока. Здесь нужно срочно реализовывать задачи, поставленные президентом по строительству перемычки между "Силой Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и по разработке Южно-Киринского месторождения для обеспечения снабжения Дальнего Востока", - сказал Новак.

"Нужно в ближайшее время выработать предложения по экономическому стимулированию реализации (добычного потенциала - ИФ) независимых компаний, владеющих ресурсами в том числе газа в Сибири, на Дальнем Востоке. Мы понимаем, что там себестоимость добычи и транспортировки более высокая и здесь важно выработать механизмы, которые бы позволили создать экономические стимулы, чтобы вовлекать эти ресурсы в оборот", - добавил он.

"Хотел бы обратить особое внимание на необходимость синхронизации развития электроэнергетической инфраструктуры и газовой инфраструктуры. К сожалению, у нас здесь мы наблюдаем разбалансировку, и планы по развитию электроэнергетики, планы по развитию газовой инфраструктуры зачастую не совпадают. Нужно обязательно выработать механизмы обеспечения синхронизации, потому что мы понимаем, что без газовой инфраструктуры газовые электростанции строиться не будут", - напомнил Новак.

Александр Новак Газпром Минэнерго Сахалин Дальний Восток
