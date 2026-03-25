Суд отказал "Газпрому" в возврате аванса за газ, уплаченного предыдущему оператору "Сахалина-1"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области отказал АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" во взыскании с ООО "Сахалин-1" (компания-оператор одноименного проекта СРП) более 50 млн рублей аванса, оплаченных в 2022 году прежнему оператору проекта за непоставленный газ, сообщает пресс-служба суда в среду.

Согласно материалам дела, в июне-сентябре 2022 года на основании платежных поручений и мемориального ордера компания произвела предоплату за газ. Но обязательства по поставке газа на сумму более 55,8 млн рублей не были исполнены, 16 сентября того же года поставка газа была прекращена.

По мнению истца, ООО "Сахалин-1", которое является правопреемником бывшей компании-оператора проекта Exxon Neftegaz limited, "неосновательно сберегло предоплату за поставку природного газа за сентябрь-октябрь 2022 года", сообщает пресс-служба.

Она напомнила, что указом президента РФ от 7 октября 2022 года все права и обязанности консорциума проекта "Сахалин-1" перешли к созданному правительством РФ ООО "Сахалин-1". При этом новый оператор "является правопреемником прав и обязанностей консорциума в рамках СРП, а не отдельных юридических лиц - членов консорциума", отмечает пресс-служба.

31 октября 2022 года ООО "Сахалин-1" (правопреемник) и АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (покупатель газа) заключили дополнительное соглашение №11 к договору поставки газа, согласно которому права и обязанности участников консорциума перешли к новому оператору с 14 октября 2022 года, а его условия применяются к отношениям сторон, возникшим с даты правопреемства.

Таким образом, дополнительное соглашение "прямо исключает применение его положений к обязательствам предыдущего оператора Exxon Neftegaz limited, возникшим при исполнении договора купли-продажи газа до 14 октября 2022 года".

"При таких обстоятельствах исковые требования АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" не подлежали удовлетворению", - поясняет пресс-служба.

В этой связи суд отказал в удовлетворении исковых требований "Газпром газораспределение Дальний Восток". Решение может быть обжаловано в Пятом арбитражном апелляционном суде.

Как сообщалось, оператором проекта "Сахалин-1" до октября 2022 года была Exxon Neftegaz limited ("дочка" американского Exxon). Однако после ряда недружественных действий с ее стороны указом президента РФ было принято решение о создании российского оператора этого СРП-проекта, которому перешли все права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

При учреждении ООО "Сахалин-1", доли в нем без задержки получили только российские компании - АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (11,5%) и АО "РН-Астра" (8,5%). Зарубежные участники должны были подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе, что сделали ONGC (20%) и японская SODECO (30%). Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

Проект "Сахалин-1" включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров газа. Нефть с "Сахалина-1" отгружается с терминала Де-Кастри в Хабаровском крае. Газ с проекта направляется на внутренний рынок, обеспечивая потребности Хабаровского края через газотранспортную систему (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".