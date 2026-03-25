Нефть ускорила снижение, Brent опустилась до $98,2 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили падение днем в среду, опустившись до минимумов за две недели на фоне сигналов, указывающих на попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:07 по московскому времени опускается на $6,33 (6,06%), до $98,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $5,51 (5,97%), до $86,84 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене более чем на 4%.

Соединенные Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, пишет Axios со ссылкой на источники. По словам источников, США планируют организовать переговоры в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на предложение.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки. Потери за 25 дней военных действий, таким образом, могли составить до 500 млн баррелей, что соответствует пяти дням общемирового спроса на нефть.

Аналитик MST Marquee Саул Кавонич отметил, что даже если транспортировка нефти через пролив возобновится, не факт, что страны Персидского залива в полной мере восстановят добычу до тех пор, пока не будет ясности относительно длительного перемирия.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.