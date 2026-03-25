Нефть ускорила снижение, Brent опустилась до $98,2 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили падение днем в среду, опустившись до минимумов за две недели на фоне сигналов, указывающих на попытки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:07 по московскому времени опускается на $6,33 (6,06%), до $98,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $5,51 (5,97%), до $86,84 за баррель.

Накануне обе марки выросли в цене более чем на 4%.

Соединенные Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, пишет Axios со ссылкой на источники. По словам источников, США планируют организовать переговоры в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на предложение.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что делегацию от США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки. Потери за 25 дней военных действий, таким образом, могли составить до 500 млн баррелей, что соответствует пяти дням общемирового спроса на нефть.

Аналитик MST Marquee Саул Кавонич отметил, что даже если транспортировка нефти через пролив возобновится, не факт, что страны Персидского залива в полной мере восстановят добычу до тех пор, пока не будет ясности относительно длительного перемирия.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.

Brent WTI Иран США
В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии

Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

 Власти РФ обсуждают возврат к запрету экспорта бензина на фоне роста цен

Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

 Глава Минэнерго РФ сообщил о гуманитарных поставках топлива на Кубу

ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

 ЕЦБ пообещал быстро и решительно реагировать на угрозу разгона инфляции

ЦБ призвал банки активнее информировать клиентов о причинах блокировки карт

OpenAI отказалась от соглашения с Disney об инвестициях на $1 млрд

Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

 Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель

Глава Shell прогнозирует дефицит энергоресурсов в Европе уже в апреле

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1052 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8790 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
