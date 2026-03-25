Минэкономразвития предложило до 2030 г. продлить включение в тариф ЖКХ 1,5%-й надбавки на инвестиции

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Применение инвестиционной надбавки в тарифах ЖКХ в виде 1,5% дополнительной выручки под реализацию инвестиционных программ может быть продлено до 2030 года. С таким предложением выступило Минэкономразвития РФ по итогам стратегической сессии правительства, состоявшейся в ноябре прошлого года и посвященной развитию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

По мнению министерства, это позволит дополнительно привлечь в обновление жилищно-коммунального комплекса РФ порядка 800 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с докладом Минэкономразвития по итогам стратегической сессии.

Включение в тариф за коммунальные услуги инвестсоставляющей в размере 1,5% от выручки ресурсоснабжающий организации (РСО) предусмотрено утвержденным правительством социально-экономическим прогнозом на 2026-2028 годы.

Как сообщалось, макропрогноз предполагает, что с 1 октября 2026 года тарифы ЖКХ в РФ будут проиндексированы в среднем по стране на 9,9%, с 1 июля 2027 года - на 8,7%, с 1 июля 2028 года - на 7,1%. "С 2026 по 2028 год при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций планируется сформировать целевую дополнительную выручку под реализацию инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно)", - отмечали авторы макропрогноза.

"Считаем возможным сохранить эту инвестиционную компоненту в прогнозных параметрах индексации до 2030 года при условии обеспечения ее целевого использования на инвестиции", - говорится в докладе Минэкономразвития по итогам стратсессии. Ежегодная инвестсоставляющая в среднем не должна превысить 1,5%, но в некоторых регионах может быть выше, такое превышение будет находиться под контролем ФАС.

Одновременно министерство предлагает Минстрою совместно с заинтересованными ведомствами разработать нормативный акт, который будет обязывать РСО полностью транслировать федеральную надбавку в инвестиционные программы. "Эффект в этом случае составит более 800 млрд рублей дополнительных инвестиций до 2030 года", - подсчитали в Минэкономразвития.

Еще порядка 200 млрд рублей до 2030 года, по оценке министерства, должно поступить дополнительно к уже заложенным в тарифы инвестициям в сферу ЖКХ (1,6 трлн рублей) за счет вступления в силу с 1 сентября этого года закона, вводящего регуляторные соглашения, в рамках которых регионы должны будут учитывать инвестиции РСО в тарифных решениях на определенный соглашением срок, а также обязывающего РСО утверждать инвестиционные программы и полностью направлять учтенную в тарифе амортизацию на инвестиции.

Помимо этого, Минэкономразвития предлагает ввести требование к РСО в обязательном порядке проводить переоценку основных средств, что позволит за счет амортизации дополнительно привлечь 60 млрд рублей.

В Минэкономразвития рассчитывают, что предложенные меры позволят к 2030 году привлечь в сферу ЖКХ около 2,8 трлн рублей бюджетных и внебюджетных средств, вывести отрасль на уровень самоокупаемости со средней рентабельностью по EBITDA в 15% и повысить привлекательность сектора для частных вложений. Это, как полагают в министерстве, даст возможность в 2030-2036 гг. вернуться к модели тарифного регулирования ЖКХ "инфляция минус".

Минэкономразвития
