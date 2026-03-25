Поиск

Рынок акций РФ в среду подрос выше 2840п по индексу МосБиржи

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду сохранил боковик при смешанной динамике цен blue chips на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent опускался ниже $100 за баррель) на надеждах на деэскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке, роста металлов и ожиданий возобновления переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2840 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2840,14 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1108,42 пункта (+0,4%); лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+2,7%), ПАО "Южуралзолото" (+2%), "Яндекса" (+1,5%), но подешевели бумаги "АЛРОСА" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 марта, составил 80,7192 руб. (-24,12 копейки).

Подорожали также "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), акции "Аэрофлота" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Полюса" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%).

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

