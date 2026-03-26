В ВТБ ожидают со II квартала увидеть ускоренное погашение долгов нефтяниками

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ускоренное погашение долгов нефтяниками можно увидеть не раньше второго квартала, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Накануне, выступая на совещании с членами правительства, президент РФ Владимир Путин вновь призвал российские нефтегазовые компании подумать о том, чтобы направлять дополнительные доходы от возросших цен на энергоносители на погашение долгов перед банками.

По итогам 2025 года средняя стоимость Brent составила около $68-69 за баррель, что на $10 ниже, чем ее средняя цена в 2024 году. Накануне начала военных действий в отношении Ирана в конце февраля российский сорт Urals подорожал до $72,8/баррель. На фоне конфликта нефть взлетала выше отметки $115 за баррель, сейчас цена несколько скорректировалась, но все равно остается выше $100.

"Мы понимаем, что та ситуация на Ближнем Востоке, которая вызвала рост цен на нефть, ее продолжительность 3-4 недели. Соответственно, с таким коротким лагом никакой переаллокации этой выручки в погашение кредитов не может произойти в силу ограниченного срока. (...) С точки зрения влияния на наш кредитный портфель, по моему мнению, это событие второго квартала, это не событие даже марта. Выручку нужно отразить, конвертировать, поэтому в этой ситуации лаг будет примерно такой", - заявил Пьянов.

Совет президента РФ компаниям нефтегазовой сферы погашать долги за счет дополнительных доходов от цен на энергоносители – не признак их закредитованности, а просто разумная стратегия, говорила на этой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Что касается крупных компаний нефтегазового сектора, многие из них очень большие, поэтому это не столько вопрос перекредитованности, сколько самого объема долга. И, по сути дела, если одни должники будут сокращать свои долги, это даст возможность банкам больше кредитовать других заемщиков", - заявила Набиуллина в Госдуме, отвечая на вопрос депутата, действительно ли существует проблема закредитованности нефтегазового сектора.

"Кроме того, для самих компаний, если это большой долг, и сейчас высокие ставки – это большие процентные расходы по обслуживанию долга... Поэтому, мне кажется, это действительно очень разумно в нынешней ситуации. (...) Это просто некоторая разумная стратегия по поводу того, как можно было бы распорядиться дополнительными доходами, которые возникают сейчас из-за конъюнктуры рынка", - добавила она.

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

