Циан планирует выплату дивидендов в 50 руб./акция в III кв.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" подтвердило планы по выплате дивидендов в размере 50 рублей на акцию, которая состоится в III квартале, говорится в сообщении компании.

"В дополнение предусмотрена еще одна выплата дивиденда за 2026 год, о размерах и сроках которой проинформируем отдельно", - указано в сообщении.

Согласно действующей дивполитике, компания стремится ежегодно направлять на дивиденды 60-100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

"Рост рентабельности по году позволит увеличивать размер этого дивиденда", - отмечается в сообщении.

"Циан" по итогам 2026 года ожидает роста выручки на 17-22%. Рост рентабельности скорректированной EBITDA прогнозируется на уровне не менее 30% "за счет фокуса на прибыльном росте и операционной эффективности".

По итогам 2025 года выручка "Циан" увеличилась на 16,7% - до 15,2 млрд рублей. Скорр. EBITDA составила 3,6 млрд рублей (рост на 11,3%), что соответствует рентабельности на уровне 23,6%.

В декабре акционеры МКПАО "Циан" утвердили выплату спецдивидендов в 104 рубля на акцию.