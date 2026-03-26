Что произошло за день: четверг, 26 марта

Заявления, прозвучавшие на съезде РСПП, потребности рынка труда, доля поступающих в колледжи выпускников, рост спроса на стационарные телефоны

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Государству и бизнесу необходимо избегать соблазна тратить конъюнктурные доходы, необходим умеренный консерватизм, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. В ходе выступления он также отметил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно прогнозировать.

- Россия начала продавать нефть и нефтепродукты с нулевым дисконтом или с премией на фоне спроса. Страна располагает диверсифицированными маршрутами по экспорту нефти, резервы сырья есть, заявил вице-премьер Александр Новак.

- Профильные ведомства и нефтяные компании в пятницу обсудят возобновление запрета на экспорт бензина из РФ.

- Операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила весной не будет, Минфин РФ вернется к вопросу об их возобновлении.

- Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO.

- В России в перспективе семи лет необходимо вовлечь в занятость почти 12 млн человек. Сейчас средний возраст работающего в РФ составляет 42,5 года, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

- Призывники, которых направляют на службу с 1 апреля, не попадут в зону СВО, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

- В России 62,5% выпускников девятых классов и около 12% выпускников одиннадцатых классов поступают в колледжи, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, это уровень времен РСФСР.

- В российских городах вырос спрос на подключение стационарных телефонов, сообщили в "Ростелекоме".

- МВД объяснило сложности в оформлении загранпаспортов техническими проблемами в МФЦ и возросшим спросом из-за изменения законодательства о пересечении несовершеннолетними границы.

