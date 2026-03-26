Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в четверг после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу переговоров с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:57 по московскому времени подскочила на $3,96 (3,87%), до $106,18 за баррель.

Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.

"Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.