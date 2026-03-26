Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам с США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам по завершению конфликта с Соединенными Штатами, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями.

"Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social в четверг.

Трамп назвал иранских переговорщиков странными, так как "публично они заявляют, что только лишь "рассматривают наше предложение". При этом, по словам американского президента, Тегеран "умоляет США заключить сделку".

Хроника 28 февраля – 26 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Трамп хотел бы получить доступ к нефти Ирана в рамках урегулирования конфликта

WSJ сообщила о планах Трампа завершить войну с Ираном в ближайшие недели

