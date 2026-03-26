Дюков заявил о риске серьезного дефицита нефти при продолжении блокады Ормузского пролива

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ближневосточный конфликт, даже если закончится прямо сейчас, то ситуация сразу не вернется к исходной, а продолжение блокады Ормузского пролива грозит серьезным дефицитом нефти, впрочем рынок сейчас более подготовлен к блокировкам, чем полвека назад, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Ближневосточный конфликт уже оказывает значительное влияние на мировой нефтяной рынок. И даже если этот конфликт прямо сейчас прекратится, то ситуация на рынке не вернется полностью к исходному состоянию. Рынок теперь будет учитывать геополитические риски поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. Кроме того, потребуется несколько месяцев на восстановление добычи нефти, логистических цепочек, на ремонт НПЗ и экспортной инфраструктуры, а также на восполнение запасов, которые сейчас расходуются для покрытия дефицита", - сказал он журналистам.

По его словам, если же конфликт и блокада Ормузского пролива продолжатся, то уже через 2-3 месяца мировой рынок нефти испытает очень серьезный дефицит и, соответственно, произойдут еще более значительные последствия для мировой экономики.

Дюков не стал прогнозировать, как отреагируют мировые цены на нефть. "Сейчас сложно сказать. Если сравнить с тем кризисом нефтяного рынка 1970-х годов, тогда с рынка ушло около 5% добычи, а цены выросли почти в 4 раза. На данный момент рынок гораздо лучше подготовлен к подобного рода событиям. Поэтому цены вряд ли вырастут так резко. Но рост может быть очень существенный", - заметил он.

"Если посмотреть на нефтяные фьючерсы, которые с июня начинают снижаться, то рынок пока исходит из того, что конфликт должен завершиться в ближайшей перспективе", - сказал глава "Газпром нефти".