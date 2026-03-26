"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов, прежде всего, нефти, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Есть установленные в рамках сделки ОПЕК+ квоты. Наша задача - добывать нефть в соответствии с этими квотами. А в целом в этом году мы планируем увеличить добычу углеводородов и прежде всего нефти", - сказал он.

Компания пока не раскрывала результаты по добыче за 2025 год, за 9 месяцев 2025 года "Газпром нефть" добыла 97,49 млн т нефтяного эквивалента углеводородов.