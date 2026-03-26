Глава "Газпром нефти" предложил вернуть запрет на экспорт бензина на 2-3 месяца

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава "Газпром нефти" Александр Дюков полагает, что нужно вернуть запрет на экспорт бензина для производителей сроком на 2-3 месяца.

"Да, на 2-3 месяца такой запрет необходим, потому что мы видим значительный рост мировых цен не только на нефть, но и на нефтепродукты. Для того, чтобы не произошло "вымывания" бензина с рынка России на внешние рынки, где его сейчас можно реализовывать по высоким ценам, нужен такой запрет", - сказал он.

Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу, 27 марта, обсудит с нефтяными компаниями необходимость введения такой меры.