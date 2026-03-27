Источники узнали о планах ввести с 1 апреля запрет на экспорт бензина из РФ для производителей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (сейчас действует запрет только для непроизводителей) планируется ввести с 1 апреля, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, которое он провел с руководителями нефтяных компания вечером в пятницу.

По словам источников, сроки действия запрета не обсуждались. Один из собеседников "Интерфакса" предполагает, что речь пойдет о запрете сроком до 3 месяцев.

Возможный запрет на экспорт дизтоплива пока не обсуждался, говорят собеседники.

25 марта источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что власти РФ обсуждают возврат к запрету на экспорт бензина для его производителей.

До 31 июля 2026 года действует запрет на экспорт бензина и дизтоплива только для непроизводителей.

Ранее Александр Новак заявлял на коллегии Минэнерго, что России нужно в кратчайшие сроки принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях мирового энергетического кризиса.