РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

Максим Соколов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Принцип балльной оценки локализации для доступа к мерам господдержки, который впервые начал применяться в российской промышленности именно в автопроме, целесообразно распространить и на все другие индустриальные сферы, считает председатель комитета РСПП по регуляторной политике, глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"На примере нашей автомобильной промышленности могу сказать, что сбалансированное законодательство по локализации позволяет успешно противодействовать импортному демпингу, формировать дополнительные преимущества для наших предприятий при допуске к мерам стимулирования, а также уверенно двигаться к технологическому лидерству там, где мы действительно способны себя в этом проявить", - сказал Соколов в ходе выступления на пленарной сессии съезда РСПП в четверг.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал поручение об увязке допуска к мерам господдержки в автопроме к фактическому уровню локализации автомобилей летом 2022 года, и впоследствии этот принцип был имплементирован в отраслевую стратегию российского автопрома.

"В чем конкретно заключается данный базовый подход? Если ты как предприятие проинвестировал в НИОКР, в отечественные технологии, компоненты, материалы и достиг соответствующего высокого уровня локализации, ты получаешь более широкий доступ к различным мерам господдержки, включая госзакупки, преференции, субсидии и так далее. Если же сэкономил на инвестициях, не стал инвестировать в локализацию, пожалуйста, работай дальше по своей бизнес-модели, но без каких-то стимулирующих мер со стороны федерального или даже регионального бюджета", - пояснил Соколов.

Он подчеркнул, что в таком подходе речь идет о "фактической, то есть реально достигнутой локализации, а не об обещаниях, соглашениях, намерениях достичь ее когда-то в будущем".

"Этот подход одновременно решает две задачи: отделяет реальных производителей от прямого и скрытого импорта и формирует рыночное преимущество для тех, кто вкладывается в технологическое развитие и наращивание собственных компетенций. В этой связи предлагается распространить на все отрасли принцип увязки доступа производителей к мерам господдержки с фактически достигнутым уровнем локализации. И, безусловно, в рамках такого подхода появляется возможность объективно оценить уровень локализации, что становится технически важным и требует как раз такого выверенного государственного регулирования", - сказал Соколов.

Он напомнил, что для оценки уровня локализации промышленной продукции в РФ существуют два основных прохода.

"Первый - балльный, то есть начисление определенных баллов за выполнение тех или иных технологических операций и НИОКР, сделанных на территории России. И – адвалорный, то есть оценка через долю стоимости российских материалов, компонентов в общей стоимости продукции", - сказал Соколов.

Он предложил масштабировать балльный подход с автопрома на другие отрасли.

"Предлагается поэтапно распространить действие постановления №719 (о балльной оценке локализации, которое начиналось именно с автопрома - ИФ) на все отрасли промышленности и сделать это путем присвоения оценки в баллах основным технологическим операциям, компонентам, материалам по отраслям. И такую оценку могут дать отраслевые научные институты", - сказал Соколов.

В автопроме таким институтом является ФГУП "НАМИ", напомнил глава "АвтоВАЗа".

"Конечно, это – масштабная научная, административная, нормотворческая задача. Но, тем не менее, она достижима. Поэтому предлагаю правительству двигаться в этом направлении. А нам – следовать этой политике", - резюмировал Соколов.