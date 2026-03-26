Pony AI завершила IV квартал с чистой прибылью

Выручка упала на 18%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский разработчик технологий беспилотного вождения Pony AI Inc. завершил четвертый квартал с чистой прибылью, при этом выручка упала на 18%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $75,5 млн по сравнению с чистым убытком в $181,1 млн за аналогичный период годом ранее. Улучшение показателей было обусловлено, в основном, ростом стоимости ценных бумаг.

При этом скорректированный убыток вырос до $49 млн с $41,3 млн.

Выручка опустилась до $29,125 млн с $35,516 млн годом ранее. В том числе в сфере роботакси она составила $6,7 млн (рост в 2,6 раза). Доходы от лицензий и приложений сократились на 53% - до $9,4 млн, от беспилотных грузовиков - выросли на 1,2%, до $13,1 млн.

Валовая рентабельность снизилась до 12,7% по сравнению с 21% в четвертом квартале 2025 года.

Операционные расходы упали на 57% - до $77,6 млн. В том числе затраты на НИОКР уменьшились на 59% и составили $60,5 млн.

Компания сообщила, что в настоящее время парк ее роботакси составляет почти 1,45 тыс. машин против 300 год назад. Pony AI по-прежнему планирует к концу 2026 года довести число роботакси до 3 тыс. в более чем 20 городах.

Котировки акций Pony AI в Гонконге в четверг снизились на 3,9%. Отчетность была опубликована после окончания торгов.

Pony AI
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });