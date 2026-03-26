В Думе предложили штрафовать за майнинг криптовалюты в реестровых дата-центрах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил ввести административные штрафы за деятельность по майнингу цифровой валюты в центрах обработки данных (ЦОД), включенных в реестр Минцифры.

Предложение содержится в отзыве комитета на законопроект (№ 1124554-8), который устанавливает административную ответственность за нарушение правил майнинга цифровой валюты.

Комитет считает необходимым дополнить законопроект нормой, которая предусматривала бы ответственность за размещение майнингового оборудования и за осуществление майнинга, в том числе в составе майнинг-пула, в ЦОД, включенных в реестр Минцифры. Такой запрет установлен законом от 23 июля 2025 года (N244-ФЗ), однако санкции за его нарушение до сих пор не предусмотрены.

Реестр ЦОД ведет Минцифры в соответствии с постановлением правительства от 28 ноября 2025 г. (№ 1932), он начал работу 1 марта 2026 г. Включение в реестр осуществляется в заявительном порядке и является добровольным. Оператор ЦОД подает декларацию о соответствии требованиям по информационной безопасности и устойчивости инженерной инфраструктуры. К владельцам ЦОД предъявляются отдельные требования - в частности, это должен быть гражданин РФ без второго гражданства или российское юрлицо, не включенное в реестр майнеров ФНС. Постановление также предусматривает фиксацию в реестре сведений о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений и о льготах, предоставляемых в целях развития ЦОД.

Как сообщалось, законопроект о штрафах за нарушения при майнинге цифровой валюты был внесен в Госдуму в январе главами четырех комитетов - по энергетике Николаем Шульгиновым, по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, по безопасности Василием Пискаревым, по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Документ внесен с положительным отзывом правительства.

Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 15.50. В частности, за нарушение запрета на майнинг в регионах, где он запрещен правительством, предусмотрены штрафы для граждан от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией оборудования, для юрлиц - от 1 млн до 2 млн руб. с конфискацией оборудования либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. При повторном нарушении штраф для юрлиц возрастает до 5-10 млн руб.

Также устанавливается ответственность за непредоставление в налоговые органы сведений о полученной в результате майнинга криптовалюте и об адресах-идентификаторах; за майнинг лицами, не имеющими на это права; а также за предоставление майнинговых мощностей компаниям, не включенным в реестр майнеров ФНС.

В пояснительной записке подчеркивается, что повышенное потребление электроэнергии нелегальными майнерами создает угрозу надежности энергосистемы.

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Госдумы запланировано на 14 апреля.

Новости по теме

Средний размер бонусов на Уолл-стрит вырос в 2025 г. до рекордных $246,9 тыс.

РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

 Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

ФАС готова поддержать запрет на экспорт бензина, если такое решение будет принято

Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

 Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

ЦБ подумает над финансовыми стимулами для банков для снижения числа необоснованных блокировок

Решетников предложил обсуждать изъятие ресурсной ренты в увязке с инвестциклом компаний

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

 Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1095 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
