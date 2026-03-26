В Думе предложили штрафовать за майнинг криптовалюты в реестровых дата-центрах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предложил ввести административные штрафы за деятельность по майнингу цифровой валюты в центрах обработки данных (ЦОД), включенных в реестр Минцифры.

Предложение содержится в отзыве комитета на законопроект (№ 1124554-8), который устанавливает административную ответственность за нарушение правил майнинга цифровой валюты.

Комитет считает необходимым дополнить законопроект нормой, которая предусматривала бы ответственность за размещение майнингового оборудования и за осуществление майнинга, в том числе в составе майнинг-пула, в ЦОД, включенных в реестр Минцифры. Такой запрет установлен законом от 23 июля 2025 года (N244-ФЗ), однако санкции за его нарушение до сих пор не предусмотрены.

Реестр ЦОД ведет Минцифры в соответствии с постановлением правительства от 28 ноября 2025 г. (№ 1932), он начал работу 1 марта 2026 г. Включение в реестр осуществляется в заявительном порядке и является добровольным. Оператор ЦОД подает декларацию о соответствии требованиям по информационной безопасности и устойчивости инженерной инфраструктуры. К владельцам ЦОД предъявляются отдельные требования - в частности, это должен быть гражданин РФ без второго гражданства или российское юрлицо, не включенное в реестр майнеров ФНС. Постановление также предусматривает фиксацию в реестре сведений о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений и о льготах, предоставляемых в целях развития ЦОД.

Как сообщалось, законопроект о штрафах за нарушения при майнинге цифровой валюты был внесен в Госдуму в январе главами четырех комитетов - по энергетике Николаем Шульгиновым, по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, по безопасности Василием Пискаревым, по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Документ внесен с положительным отзывом правительства.

Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 15.50. В частности, за нарушение запрета на майнинг в регионах, где он запрещен правительством, предусмотрены штрафы для граждан от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией оборудования, для юрлиц - от 1 млн до 2 млн руб. с конфискацией оборудования либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. При повторном нарушении штраф для юрлиц возрастает до 5-10 млн руб.

Также устанавливается ответственность за непредоставление в налоговые органы сведений о полученной в результате майнинга криптовалюте и об адресах-идентификаторах; за майнинг лицами, не имеющими на это права; а также за предоставление майнинговых мощностей компаниям, не включенным в реестр майнеров ФНС.

В пояснительной записке подчеркивается, что повышенное потребление электроэнергии нелегальными майнерами создает угрозу надежности энергосистемы.

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Госдумы запланировано на 14 апреля.