Средний размер бонусов на Уолл-стрит вырос в 2025 г. до рекордных $246,9 тыс.

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU -Средний размер премиальных в банках Уолл-стрит увеличился в 2025 году на 6% - до $246,9 тыс., говорится в заявлении главы контрольно-финансового управления штата Нью-Йорк Томаса Динаполи.

Это новый рекорд за всю историю подсчета показателя, то есть с 1987 года.

По данным регулятора, общий премиальный фонд банков также обновил рекорд второй год подряд и составил $49,2 млрд.

Финансовые компании повысили бонусы сотрудникам на фоне увеличения прибыли и выручки, в том числе за счет восстановления активности на рынке слияний и поглощений, а также хороших показателей трейдингового бизнеса и андеррайтинга ценных бумаг.

Чистая прибыль ведущих банков Уолл-стрит за прошлый год выросла более чем на 30%, до $65,1 млрд. Фондовый индекс S&P 500 за минувший год увеличился почти на 18%.

"Я думаю, что 2025 год был отличным. Возможно, лучшим с 2021 года для многих компаний на Уолл-стрит. Особенно выдающимся год был для трейдинговых операций", - отметил Крис Коннорс, управляющий директор консалтинговой компании Johnson Associates.

При этом число рабочих мест в банковском секторе Нью-Йорка сократилось за год на 3,3 тыс., до 198,2 тыс. человек. Годом ранее показатель был рекордным за 30 лет.

