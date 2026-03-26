Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2025 году упала в 22 раза, до 2,3 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в 2025 г. упала в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. против 50,7 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Показатель EBITDA холдинга РЖД в 2025 г. вырос на 16,9% и составил 1 трлн 59,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 29,1% с 27,5% в 2024 г. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,37х при установленном предельном значении 3,5х.

Суммарные доходы холдинга РЖД за 2025 г. составили 3 трлн 637,9 млрд руб., что выше предыдущего года на 10,4%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре достигли 2,6 трлн руб. (+8% к 2024 г.), доходы от пассажирских перевозок - 473,1 млрд руб. (+13%).

Операционные расходы РЖД в 2025 г. составили 3,1 трлн руб. (+8,9%), операционная прибыль - 544,6 млрд руб. (+19,1%).

"В 2025 г. продолжена реализация проектов, направленных на обновление парка локомотивов, расширение узких мест по наиболее востребованным направлениям грузоперевозок и восстановление объектов инфраструктуры в целях обеспечения безопасности железнодорожных перевозок", - отмечают в компании.

Согласно отчету, после 31 декабря 2025 г. РЖД заключили соглашения на получение следующих субсидий в 2026 г.:

- 72,5 млрд руб. (с НДС) - на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования, оказываемые при перевозке пассажиров в пригородном сообщении;

- 15 млрд руб. (без НДС) - на возмещение ранее понесенных затрат на реализацию мероприятий, связанных с содержанием инфраструктуры ж/д транспорта при осуществлении перевозок в части оплаты электроэнергии;

- 8,2 млрд руб. (с НДС) - на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции, а также продукции для организации сельхозпроизводства;

- 1,75 млрд руб. (с НДС) - на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку ж/д транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива, предназначенного для реализации на территории РФ, в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа.

Кроме того, после 31 декабря 2025 г. РЖД заключили соглашения на получение в 2026 г. субсидий на компенсацию эффектов тарифного регулирования в области пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в сумме 13,7 млрд руб. Также ряд пригородных пассажирских компаний, входящих в холдинг, подписали с региональными властями соглашения на получение в 2026 г. субсидий на компенсацию эффекта регулирования тарифов на перевозки пассажиров ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении в размере 8,1 млрд руб.

В отчете также сообщается, что после отчетной даты компанией были приняты корпоративные решения о продаже непрофильных активов ориентировочной стоимостью 200 млрд руб.

Результаты работы холдинга РЖД включают показатели деятельности ОАО "РЖД" и 86 дочерних компаний.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 г., 100% акций компании принадлежит государству.

Средний размер бонусов на Уолл-стрит вырос в 2025 г. до рекордных $246,9 тыс.

РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

 РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

 Силуанов заявил о приостановке действия бюджетного правила до лета

ФАС готова поддержать запрет на экспорт бензина, если такое решение будет принято

Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

 Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

ЦБ подумает над финансовыми стимулами для банков для снижения числа необоснованных блокировок

Решетников предложил обсуждать изъятие ресурсной ренты в увязке с инвестциклом компаний

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

 Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
