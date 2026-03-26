Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2025 году упала в 22 раза, до 2,3 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в 2025 г. упала в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. против 50,7 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Показатель EBITDA холдинга РЖД в 2025 г. вырос на 16,9% и составил 1 трлн 59,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 29,1% с 27,5% в 2024 г. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,37х при установленном предельном значении 3,5х.

Суммарные доходы холдинга РЖД за 2025 г. составили 3 трлн 637,9 млрд руб., что выше предыдущего года на 10,4%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре достигли 2,6 трлн руб. (+8% к 2024 г.), доходы от пассажирских перевозок - 473,1 млрд руб. (+13%).

Операционные расходы РЖД в 2025 г. составили 3,1 трлн руб. (+8,9%), операционная прибыль - 544,6 млрд руб. (+19,1%).

"В 2025 г. продолжена реализация проектов, направленных на обновление парка локомотивов, расширение узких мест по наиболее востребованным направлениям грузоперевозок и восстановление объектов инфраструктуры в целях обеспечения безопасности железнодорожных перевозок", - отмечают в компании.

Согласно отчету, после 31 декабря 2025 г. РЖД заключили соглашения на получение следующих субсидий в 2026 г.:

- 72,5 млрд руб. (с НДС) - на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования, оказываемые при перевозке пассажиров в пригородном сообщении;

- 15 млрд руб. (без НДС) - на возмещение ранее понесенных затрат на реализацию мероприятий, связанных с содержанием инфраструктуры ж/д транспорта при осуществлении перевозок в части оплаты электроэнергии;

- 8,2 млрд руб. (с НДС) - на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции, а также продукции для организации сельхозпроизводства;

- 1,75 млрд руб. (с НДС) - на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку ж/д транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива, предназначенного для реализации на территории РФ, в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа.

Кроме того, после 31 декабря 2025 г. РЖД заключили соглашения на получение в 2026 г. субсидий на компенсацию эффектов тарифного регулирования в области пассажирских перевозок в поездах дальнего следования в сумме 13,7 млрд руб. Также ряд пригородных пассажирских компаний, входящих в холдинг, подписали с региональными властями соглашения на получение в 2026 г. субсидий на компенсацию эффекта регулирования тарифов на перевозки пассажиров ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении в размере 8,1 млрд руб.

В отчете также сообщается, что после отчетной даты компанией были приняты корпоративные решения о продаже непрофильных активов ориентировочной стоимостью 200 млрд руб.

Результаты работы холдинга РЖД включают показатели деятельности ОАО "РЖД" и 86 дочерних компаний.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 г., 100% акций компании принадлежит государству.