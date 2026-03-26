Поиск

На встрече РСПП и Путина обсуждалось распределение допдоходов компаний на фоне войны с Ираном

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский бизнес не ждёт повышения фискальной нагрузки на фоне сверхдоходов из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители, эта тема поднималась на встрече бюро правления РСПП с президентом Владимиром Путиным в четверг, и он дал понять, что эти допдоходы не будут носить долгосрочный характер, так же как и сам конфликт, заявил глава бизнес-объединения Александр Шохин по итогам встречи.

"Президент рассказывал о ситуации, связанной с регулированием украинского кризиса. И поговорили по Ближнему Востоку. В том числе, наверное, секрета не расскажу большого, президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3-4 недели, наверное, кризис будет урегулирован", - сказал Шохин.

"Поэтому (Путин - ИФ) не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них "золотой дождь" будет достаточно долго", - добавил он.

"Во-первых, он (президент - ИФ) несколько дней назад говорил о том, что лучше заплатить по долгам перед банками, а не тратить на другие нужды, в том числе на выплату дивидендов. Сегодня в принципе повторил. Но речи о каком-то windfall tax нет", - отметил Шохин, комментируя как итоги встречи с главой государства, так и прозвучавшую в четверг из уст главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова идею изъятия дополнительных доходов в ряде отраслей на фоне роста цен, в том числе за счёт так называемого windfall tax (налога на сверхдоходы).

Помимо ситуации на Ближнем Востоке и украинского кризиса, налоговой нагрузки, на встрече поднимались темы регулирования искусственного интеллекта, сроки исковой давности по приватизационных сделкам.

"Коллеги поднимали ряд других вопросов, в том числе с необходимостью в некотором смысле зеркального механизма реагирования на санкции через судебную защиту интересов российских компаний, чьи права были нарушены в недружественных странах. Эта тема, кстати, понравилась Владимиру Владимировичу, он как юрист объяснил нам, чем публичное право международное от частного отличается и как можно работать. То есть он принял в работу эти предложения", - сообщил Шохин.

Александр Шохин РСПП Владимир Путин Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
