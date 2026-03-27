Путин поддержал предложение о добровольных взносах бизнеса на нужды государства

Такую инициативу выдвинул один из участников закрытой встречи президента с предпринимателями, заявил Песков

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не предлагал участникам закрытой встречи с бизнесом направить средства на нужды СВО, он поддержал инициативу одного из предпринимателей о добровольных взносах государству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это неправда, что она (инициатива - ИФ) исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что говорилось о том, что (пойдут - ИФ) на СВО деньги. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что накануне обсуждалась идея взносов от бизнеса на нужды СВО. У пресс-секретаря также спросили, исходила ли данная идея от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Правда заключается в том, что один из участников встречи, действительно, говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной, очень крупной суммы денег. Это было его семейное решение", - сказал Песков.

"Это один из участников аргументировал тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали свой бизнес в 90-х годах, в основном это начало было так или иначе связано с государством. Поэтому сейчас многие считают своим долгом сделать такие взносы. Один из участников об этом сказал. Это была его инициатива абсолютно. Это не была инициатива президента Путина, хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу", - подчеркнул он.

Пескова попросили уточнить имя инициатора идеи взносов. "Она на то и закрытая была встреча, чтобы не давать никаких деталей", - ответил представитель Кремля.

Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). СМИ сообщили, что после съезда глава государства провел закрытую встречу с представителями бизнеса.