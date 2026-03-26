Глава Минфина США заявил о хорошем состоянии мирового рынка нефти

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент в четверг заявил, что на мировом рынке нефти нет дефицита предложения, а объемы нефтяных поставок из стран Персидского залива будут увеличиваться.

"Рынок нефти находится в хорошем состоянии. Мы приняли меры, чтобы нефть, застрявшая в море, была поставлена на мировой рынок", - сказал Бессент на встрече кабинета министров.

Он выразил мнение, что шаги, предпринятые администрацией США, "в скором времени обеспечат грузоотправителям в регионе Персидского залива уровень безопасности, невиданный ранее".

"Я уверен, что объем перевозок нефти будет продолжать расти с каждым днём", - заключил министр.