ВТБ пока не собирается открывать филиал в Иране

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ВТБ поставил на паузу планы расширить представительство в Иране до филиала, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Один сотрудник, по-моему, работал, причем местный гражданин. Нет, ну сейчас, конечно, вопрос о филиале - не рассматриваем", - сказал Костин.

Согласно информации на сайте ЦБ, у ВТБ в России 21 филиал.

Кроме того, в группу входят дочерние и ассоциированные банки во Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, филиал в Индии, филиал и представительство в Китае, представительство в Иране.

ВТБ планировал до конца 2025 года трансформировать свое иранское представительство в филиал, который на первом этапе должен будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний, а также предоставлять востребованные на иранском направлении банковские продукты и расчетные механизмы.