Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 15,2%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале 2026 года выросла на 15,2% относительно того же периода прошлого года - до 1,02 трлн юаней ($147,6 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Подъем стал самым сильным для данного периода с 2018 года, отмечает Trading Economics.

Прибыль государственных компаний за два месяца текущего года увеличились на 5,3%, частных - подскочила на 37,2%.

Значительное повышение прибыли в январе-феврале было отмечено в сегменте выпуска компьютеров и коммуникационного оборудования (в 3 раза) и производстве черных металлов (в 2,5 раза), а также химической отрасли (+35,9%).

По итогам 2025 года прибыль крупных промпредприятий увеличилась на 0,6%.